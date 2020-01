Così Domenico, capitano del Genoa molto vicino alla Fiorentina nelle scorse ore, attraverso Instagram ha mandato un messaggio ai suoi tifosi e non solo: "Sono stati giorni difficili ma con l’aiuto di tutti e il supporto del mister, ne sono uscito più forte di prima pronto per le prossime sfide che ci aspettano sul campo, orgoglioso di far parte di questa società.Da capitano non ho mai pensato neanche un secondo di poter lasciare i miei compagni da soli in questa durissima battaglia e tutti insieme bisogna portare questo club alla salvezza".