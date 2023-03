Lunga intervista, nel corso della quale si toccati tantissimi argomenti, perai microfoni di TeleNord.Il difensore del Genoa, tornato in rossoblù dopo la semestrale parentesi canadese, ha parlato proprio del suo recente addio e del successivo rientro al Grifone: ". Aver indossato questa maglia per tutto questo tempo mi rende orgoglioso."Criscito ha poi svelato qualche dettaglio sul suo futuro dentro e fuori dal campo e di come queste per lui saranno le ultime settimane da calciatore: ", in primis quella per la Serie A e poi anche quella per la fine della mia carriera. Sono concentrato sull'obiettivo di tutti che è quello di riportare il Genoa in massima serie., a me piace il campo e piace viverlo. So che la strada sarà lunga ma l'obiettivo è quello. Spero di avere delle soddisfazioni anche in un'avventura da allenatore"Il difensore partenopeo ha poi confermato di aver rifiutato in passato l'Inter e di fare in qualche modo il tifo per il Napoli nella corsa alla Scudetto: "Quando ho terminato il mio contratto con lo ZenitIl Napoli di Spalletti? Stanno facendo un grande lavoro e".Parole di stima profonda anche per mister Gilardino che, subentrando in corsa a Blessin, ha risollevato la squadra dopo una prima parte di stagione a corrente alternata: "Prima del suo arrivo non c'ero, non so che cosa succedeva. Ma una volta arrivato qui ho trovato un gruppo disponibile, un mix tra giovani ed esperti. E. La Serie B di oggi? Rispetto a quella del 2007-2008, ora c'è meno qualità. Ma trovi squadre molto organizzate che corrono e lasciano pochi spazi. Non è facile affrontarli. Le sorprese del campionato? In positivo il SudTirol. In negativo Benevento, Spal e Brescia, che a inizio anno lottavano per la promozione e ora occupano le ultime posizioni".Ultima riflessione sulla holding che da ormai un anno e mezzo ha preso in mano le redini del Grifone: "Sono un gruppo che mi dà ottime sensazioni, da quando sono arrivati. Sono sicuro che con loro il Genoa avrà un bel futuro davanti".