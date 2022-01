Dopo il mister anche il capitano.

Due giorni dopo aver riabbracciato Andriy Shevchenko il Genoa sorride per la guarigione dal Covid anche di Mimmo Criscito.



Il numero 4 rossoblù, che aveva annunciato tramite i social la sua positività al virus lo scorso 28 dicembre, ha questo pomeriggio reso pubblica sempre attraverso la pagina Instagram della moglie anche la negativizzazione sua e di tutta la famiglia.



Criscito, che in questi giorni pur non potendosi recare al campo di allenamento ha comunque lavorato da casa in modalità remoto, conta di essere a disposizione del Grifone già domenica nel delicatissimo derby salvezza con lo Spezia.