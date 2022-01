Il Genoa continua la sua opera di monitoraggio sul mercato alla ricerca di rinforzi da regalare ad Andriy Shevchenko.



L'ultimo nome finito nel mirino della dirigenza rossoblù sarebbe quello di Ondrej Duda, centrocampista slovacco classe 1994 in forza al Colonia.



Gli ostacoli però non mancano e sono rappresentati dalla concorrenza della Sampdoria, anch'essa interessata al mediano slavo, e alla volontà del club tedesco di non privarsi già a gennaio del giocatore.



A darne notizia è Sky Sport Deutschland.