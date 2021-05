Non sarà in campo questa sera contro il Bologna, a causa di un problema muscolare che lo ha già costretto a saltare le sfide con Lazio e Sassuolo, ma Mimmo Criscito sarà comunque vicino al suo Genoa.



Il capitano rossoblù, pur indisponibile, è infatti voluto partire ugualmente per il capoluogo felsineo assieme al resto dei compagni, che seguirà dalla tribuna del Dall'Ara. Pur sapendo di non poter dare il proprio contributo sul rettangolo verde, Criscito vuole evidentemente far sentire la propria presenza ad un collettivo che è ancora alla ricerca degli ultimi punti-salvezza.