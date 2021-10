In attesa di recuperare la piena forma fisica, dopo la distorsione alla caviglia sinistra rimediata la scorsa settimana contro la Salernitana, Mimmo Criscito ha parlato a Repubblica del corso che attende il Genoa dopo il passaggio di testimone da Enrico Preziosi alla 777 Partners: “I nuovi proprietari mi sono sembrate persone molto serie, con voglia di far bene. Sono qui per riportare il club in alto, non so quanto ci vorrà ma ci sono i giusti presupposti”.



Un ottimismo, quello del capitano, che emerge anche ci si focalizza sulla situazione di classica della squadra, invischiata in piena zona retrocessione: “Saremo capaci di uscire da questa situazione, che non è tragica ma non è nemmeno quella che volevamo a inizio stagione”.