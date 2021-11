Alla vigilia della delicata sfida di Empoli, che potrebbe risultare decisiva per il futuro dell'attuale tecnico del Grifone, il numero 4 rossoblù spiega dalle colonne del Secolo XIX come tutto l'ambiente sia dalla parte dell'allenatore ravennate "La squadra e la società sono con il mister,Lo vedo tranquillo, nonostante il momento non sia semplice. Se andiamo a vedere le partite che abbiamo giocato finora, solo con l'Inter abbiamo subito un'imbarcata. Tutte le altre sono state combattute,Abbiamo sbagliato qualche scontro diretto, come Salernitana e Venezia. Però adesso vogliamo e dobbiamo cambiare passo, a cominciare dalla partita con l’Empoli".A sentire il capitano c'è una sola cosa che manca a questo Genoa: "La vittoria,. Ci darebbe punti e morale, ci darebbe la spinta per iniziare a risalire in classifica e piazzarci in alto, dove il Genoa merita di stare., con il Verona e con il Sassuolo ci siamo andati vicino dopo una gran rimonta:abbiamo anche commesso errori ma abbiamo dimostrato di potercela fare.Criscito ammette poi di credere fortemente nel valore del gruppo di cui è capitano: ", lo ha dimostrato con le rimonte che è riuscita a fare anche in circostanze molto complicate.