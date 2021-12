Mimmo Criscito è positivo al coronavirus. Due giorni dopo essere diventato padre per la terza volta, il capitano del Genoa torna a parlare di sé attraverso i social media ma questa volta la notizia è di tutt'altro tenore.



Con una storia pubblicata nella tarda mattina di oggi il difensore partenopeo ha annunciato di essere rimasto nuovamente vittima del Covid, come già gli era accaduto nell'ottobre dello scorso anno: “Dopo bambini, moglie e tata non poteva farsi scappare anche me – ha scritto Criscito – Maledetto Covid! Dopo essere stato positivo un anno fa e dopo aver fatto due dosi di vaccino è tornato a rompere le palle a me”.



Il numero quattro rossoblù non sarà dunque presente domani a Pegli alla ripresa degli allenamenti dei ragazzi di Shevchenko dopo la pausa natalizia.