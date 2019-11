Smaltito l'infortunio patito ad inizio ottobre Mimmo Criscito è pronto a tornare in campo per prendere per mano il suo Genoa: "È stato un mese difficile - ha dichiarato il laterale campano a Sky Sport - guardavo la squadra da fuori e avevo voglia di aiutarla ma purtroppo non era possibile. Adesso sono pronto, mi sono allenato tanto e non vedo l’ora di rientrare in campo".



Nel frattempo, seduto sulla papanchina rossoblu, troverà un altro tecnico: "Quando c’è di mezzo un esonero è sempre un fallimento da parte di tutti. È un peccato perché il mister Andreazzoli ha dato il massimo, adesso è arrivato Thiago Motta e ci ha portato subito le sue idee. Ha fatto un ottimo esordio, ottimo gioco a Torino e a Napoli, c’è stata una partita 'no' con l’Udinese, ma siamo sulla strada giusta. Stiamo lavorando e siamo molto contenti del lavoro che stiamo facendo".



Una conoscenza antica quella che lega il capitano genoano al suo nuovo tecnico: "Era mio compagno di squadra. Adesso è strano chiamarlo mister… è arrivato com’era da giocatore, con grande grinta. Anche quando giocava dava grandi consigli soprattutto ai più giovani. Si è messo a disposizione della squadra: ha idee chiare, gli piace giocare molto a calcio, non gli piace che la palla venga buttata a casaccio in avanti e secondo me ha un grande futuro. Speriamo con il Genoa".