Mimmo Criscito ha commentato il buon pareggio ottenuto ieri dal suo Genoa contro l'Atalanta a fine gara attraverso i canali ufficiali del club rossoblù: "Oggi avevamo di fronte avevamo una grandissima squadra, una delle più forti del campionato. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile e così è stato. Anche per questo il punto ottenuto è meritato perché abbiamo concesso davvero poco all’Atalanta. Per noi questo è un punto che muove la classifica e che fa tanto morale".



Su cosa servirà per risalire la classifica difensore aggiunge: "Servirà lo stesso Genoa di oggi, con tanto cuore e tanta qualità".



Criscito ha poi parlato anche delle sue condizioni dopo l'uscita anticipata dal campo: "Ho il polpaccio un po’ affaticato. Nei prossimi giorni faremo i controlli del caso, speriamo non si tratti di nulla di grave”.