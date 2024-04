Prime pagine 28 aprile: 'Milan: c'è il contratto di Lopetegui', 'Allegri-Pioli, basta così!', 'Festa stellare Inter'

Sui giornali oggi in edicola tanto spazio all'anticipo di ieri tra Juventus e Milan. Allo stadio è andata in scena una partita senza particolari emozioni,titolare al posto dell'infortunato Maignan. Allegri e Pioli hanno deluso, entrambi partiranno in estate.allenatore basco senza squadra dopo le esperienze di Siviglia e Wolverhampton: secondo La Gazzetta dello Sport per lui è pronto unLe alternative sono De Zerbi del Brighton e Fonseca del Lille.

Dall'altra parte del Naviglio è tempo di festaSpazio anche alla sfida Champions tra Roma e Napoli e a quanto successo all'estero: la lite Salah-Klopp durante West Ham-Liverpool, il Barcellona femminile che conquista la finale di Uefa Women's Champions League, vincendo in casa del Chelsea e l'elezione di Villas Boas come nuovo presidente del Porto (dopo 42 anni finisce l'era Pinto da Costa).