È durata appena 4 mesi l'avventura americana di Mimmo Criscito. L'ex capitano del Genoa congedatosi dal Grifone al termine dell'ultimo campionato, ha rescisso consensualmente il contratto che lo legava al Toronto, club della MLS in cui militano anche Bernardeschi e Insigne.



Criscito ha già fatto ritorno a Genova, dove risiede da anni, e nelle prossime ore verrà comunicata l'ufficialità dell'interruzione del suo contratto con i canadesi. Un'interruzione che quasi certamente rappresenterà anche il capolinea della sua esperienza da calciatore.



Ad attendere il 36enne campano infatti non ci sarà una nuova esperienza al Genoa come molti ipotizzano in queste ore. O quantomeno non nelle vesti che fin qui lo hanno visto protagonista fin da ragazzino. L'idea di Criscito, che pare coincidere anche con i piani della dirigenza rossoblù, è quella di entrare a far parte della società, occupando un ruolo di rilievo all'interno del settore giovanile. Il tutto però dovrebbe avvenire non prima della prossima stagione agonistica. Nel frattempo l'ex di Juve e Zenit potrebbe cominciare a gettare le basi per la sua nuova esperienza professionale.