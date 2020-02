Mimmo Criscito agguanta Goran Pandev in testa alla classifica dei marcatori stagionali del Genoa. Il rigore trasformato ieri contro il Bologna è il suo sesto centro in questo campionato ma soprattutto ha rappresentato il sigillo finale alla bella vittoria del Grifone, tornato ad esultare lontano dal Ferraris a tredici mesi dall'ultima volta: “Volevamo fortemente fare punti fuori casa - ha dichiarato il capitano a Sky Sport - la vittoria in trasferta ci mancava da oltre un anno. Questi sono punti che pesano a fine stagione e che fanno la differenza. Oggi abbiamo fatto una grande prestazione: siamo contenti e sappiamo di essere sulla buona strada”.



Una strada comunque ancora molto lunga, quella che conduce alla salvezza: "Sappiamo che il percorso è lungo e che dobbiamo rimanere tutti concentrati. Siamo a un solo punto dalla quartultima ma adesso è inutile guardare gli altri, dobbiamo pensare a noi stessi. Siamo ancora terzultimi, quindi dobbiamo continuare a far punti”.



Inevitabile una domanda sulla vicenda che lo ha riguardato molto da vicino un paio di settimane fa, quando sembrava in procinto di trasferirsi alla Fiorentina: “Non ho mai pensato di andarmene - ha rivelato Criscito - Ho scelto di restare perchè il Genoa è nel mio cuore"