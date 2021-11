Gli esami strumentali a cui si sono sottoposti ieri Mimmo Criscito e Felipe Caicedo, gli ultimi due infortunati di un Genoa che sembra non riuscire a smettere di fare i conti con l'infermeria, hanno dato gli esiti che tutti temevano. Per entrambi i giocatori si preannunciano infatti diversi turni di stop.



In particolare il capitano potrebbe restare lontano dal campo per quasi un mese. L'obiettivo è quello di riuscire a recuperare in tempo per il derby del prossimo 12 dicembre. Più breve dovrebbe invece essere l'assenza dell'attaccante ecuadoriano. Per Caicedo il periodo di recupero è previsto in circa due settimane. Un lasso di tempo che comunque potrebbe costringerlo a saltare almeno tre partite, quelle contro Roma, Udinese e Milan. L'ex centravanti della Lazio potrebbe tornare a disposizione di Andriy Shevchenko contro la Juve.