Non sono buone le notizie che arrivano dall'infermeria del Genoa, luogo che da qualche giorno ha come ospite ancheGli esami strumentali ha cui si è sottoposto il capitano rossoblù hanno evidenziato unache lo costringerà a saltare diversi dei prossimi impegni del Grifone.Lo stesso giocatore ha voluto descrivere la propria situazione pubblicando un breve post al riguardo sul proprio profilo Instagram: "​Purtroppo la risonanza di oggi ha evidenziato una lesione dell’adduttore e per questoper tornare a lottare con i miei compagni".