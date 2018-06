Domenico Criscito, difensore del Genoa, parla a Sky Sport: "Dopo 7 anni finalmente torno a casa, a Genova, in una piazza dove sono cresciuto. Sono felicissimo e non vedo l'ora di iniziare questa avventura. Il ritorno in Nazionale? Con Mancini è stato più semplice, il mister mi conosce e sono felice della chance concessa. Mi auguro di far parte del giro azzurro anche in futuro. Con lui sono diventato capitano dello Zenit, questo racconta la stima che ha nei miei confronti. Il Mondiale? Non lo sto guardando. Senza Italia non è un Mondiale".