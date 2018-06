Dopo l'incidente domestico che gli ha causato la frattura scomposta del quinto dito del piede sinistro, Mimmo Criscito è tornato a Genova, dove sarà operato già nella giornata di oggi. Ecco le sue parole a Sky Sport: "Ho preso un colpo al mignolo del piede, è fratturato, speriamo di poter recuperare più in fretta possibile. Il rientro? L'obiettivo è essere a disposizione per l'inizio del campionato, magari anche prima: dopo l'operazione si vedrà. Ce la metterò tutta per tornare presto in campo. Il nuovo Genoa? La società sta lavorando benissimo, sono arrivati giocatori importanti come Marchetti che ha fatto molto bene alla Lazio. Poi è arrivato Sandro e anche tanti altri giocatori nuovi. Perin? È cresciuto tantissimo, spero possa ritagliarsi il giusto spazio alla Juventus".