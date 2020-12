Il capitano è tornato. Ed ha subito lasciato il suo segno. Alla prima apparizione dopo un mese e mezzo di assenza dai campi di gioco,ha griffato ieri sera l'importantissima vittoria ottenuta dal suo Genoa nel derby esterno con lo Spezia.Un successo arrivato in rimonta, anche grazie al rigore trasformato con freddezza glaciale dal suo capitano a metà ripresa, che restituisce sorrisi e speranze ad un ambiente depresso da tre mesi di vacche magre: “Si arrivava da un momento davvero difficile - ha scritto Criscito sul proprio profilo Instagram nel commentare la vittoria del Picco - OggiSappiamo che possiamo e dobbiamo migliorare e. Colgo l’occasione per fare tanti auguri di buon Natale a tutti i tifosi rossoblu”.Il capitano è tornato. Per sapere se anche il Grifone lo ha fatto bisognerà attendere l'anno nuovo.