Sospiro di sollievo e Cagliari nuovamente in vista per Mimmo Criscito.



Il capitano del Genoa, che ieri aveva abbandonato l'allenamento per un risentimento muscolare, oggi si ha svolto regolarmente l'intera sessione di lavoro assieme al resto dei compagni. Un recupero pieno, dunque, per il numero 4 rossoblù che torna a disposizione di mister Blessin in previsione della cruciale sfida-salvezza di domenica contro i sardi.