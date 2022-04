Altra brutta notizia in arrivo dall'infermeria per il Genoa.



Nel corso dell' allenamento di ieri Mimmo Criscito si è dovuto fermare a causa di un risentimento muscolare che lo ha costretto ad abbandonare prematuramente la sessione atletica.



Il capitano, che era tornato a disposizione di Alexander Blessin appena due settimane fa durante la sfida contro la Lazio dopo una stop lungo oltre tre mesi, è fortemente in dubbio per la sfida cruciale di domenica contro il Cagliari.



La probabile defezione del difensore partenopeo va ad aggiungersi a quelli dei lungodegenti Cambiaso, Rovella, Vanheusden e Sturaro