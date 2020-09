Il raggiungimento dell'accordo tra il Genoa e Lennart Czyborra, atteso a Genova nelle prossime ore per sostenere il rituale delle visite mediche e della firma sul contratto con il suo nuovo club, non è stato per nulla digerito dal Cagliari.



La società del presidente Giulini, da settimane al lavoro con l'Atalanta e con l'entourage del laterale tedesco, era convinta di aver ormai in pugno il giocatore che invece, all'ultimo momento, ha preferito la Liguria alla Sardegna. Un cambio di rotta che ha fatto andare su tutte le furie la dirigenza isolana, imbestialita con il ragazzo ma anche con il Genoa, reo di essersi inserito in una trattativa che ad Assemini consideravano ormai chiusa.



Un astio che, con ogni probabilità, impedirà a Leonardo Pavoletti di tornare ad essere un tesserato del Grifone. Se già prima della vicenda Czyborra il Cagliari non appariva del tutto convinto di cedere il proprio centravanti ai liguri, ora le possibilità che ciò avvenga sembrano ridursi ulteriormente. Dopo la beffa subita i sardi non hanno infatti alcuna intenzione di sedersi ad un tavolo con gli autori dello sgambetto.