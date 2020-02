Il Secolo XIX ha aggiornato sulle condizioni degli infortunati di casa Genoa. Domenica mancherà lo squalificato Sturaro e sarà difficile avere Radovanovic, fermato da una distorsione al ginocchio. Filtra invece ottimismo per Pandev e Behrami, toccati duro a Bologna, e si spera per Schone e Romero, che saranno valutati in settimana. Al momento sono tutti in dubbio per la Lazio.