Il Genoa prepara una rivoluzione sul mercato in vista del prossimo campionato di Serie B. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l'unica certezza è l'allenatore Blessin, mentre la squadra verrà ricostruita attorno al senatore Sturaro.



Sirigu, Marchetti, Masiello e Destro sono in scadenza di contratto e si svincolano a parametro zero. Rovella ha già salutato, destinazione Juve. Via per fine prestito anche Amiri, Piccoli e Calafiori. Su Hernani (obbligo di riscatto) ci sono sirene brasiliane, mentre trattenere Ostigard è difficile, con le offerte che stanno arrivando al Brighton dalla Serie A. Torna alla base il difensore Vogliacco. In attacco Ekuban e Yeboah avranno un’altra possibilità.