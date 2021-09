Nel turbinio di notizie e novità che ha sconvolto la quotidianità del Genoa nelle ultime 48 ore sembra passare quasi inosservato il fatto che domani sera il Grifone tornerà in campo.



Lo farà a Marassi, alle 20:45 contro il Verona, in una gara delicata nella quale i rossoblù cercheranno di conquistare quei punti finora sempre sfuggiti negli impegni casalinghi di questo campionato.



L'attesa maggiore riguarda le scelte che Davide Ballardini adotterà per affrontare il terzo impegno in otto giorni. In particolare ci si chiede se questa potrà essere la volta buona per vedere finalmente Felipe Caicedo fare il suo debutto ufficiale con la maglia del Grifone. L'ecuadoriano, acquisto di punta del mercato estivo rossoblù, ha finora saltato le sfide con Cagliari, Fiorentina e Bologna a causa di un fastidio muscolare all'adduttore che ora sembra però essere alle spalle. Già da martedì, mentre i compagni erano impegnati nella trasferta in terra emiliana, l'ex attaccante della Lazio ha ripreso ad allenarsi con costanza. Ciò non significa però che necessariamente Davide Ballardini deciderà di schierarlo contro gli scaligeri, vista anche il buon periodo attraversato da Mattia Destro.

Meno dubbi ci sono invece riguardo al modulo, con il tecnico romagnolo che ancora una volta dovrebbe affidarsi alla difesa a 4.



Chi di certo non mancherà sarà il pubblico che richiamato dall'iniziativa dei nuovi proprietari di mettere in vendita a zero euro tutti i biglietti disponibili, riempirà il Ferraris seppur per soltanto il 50% della sua capacità a causa delle restrizioni anti-covid.