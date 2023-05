Se in campo la sfida di domani tra Genoa e Bari, che chiuderà il campionato di Serie B, ha poco o nulla da dire, con le due squadre già certe del posto raggiunto in classifica, sugli spalti il discorso sarà ben diverso.Il popolo del Grifone da due settimane ormai sta preparandosi in maniera febbrile all'ultimo appuntamento della stagione, quello che coinciderà con una doppia festa. Oltre a celebrare il ritorno in Serie A del club più antico d'Italia i suoi tifosi ne approfitteranno per restituire ai cugini della Sampdoria la beffa patita esattamente un anno fa. La retrocessione in B dei blucerchiati verrà salutato dai sostenitori rossoblù con una serie di iniziativa dentro e fuori lo stadio Luigi Ferraris. Due momenti opposti, uno di giubilo, l'altro di sbeffeggiamento, che si uniranno in un'unica serata e sotto un'unica regia.Per coordinare al meglio ciascuna iniziativa le sigle del tifo organizzato aderenti alla Gradinata Nord hanno stilato e diffuso una sorta di crono-programma che i tutti i genoani potranno seguire. La festa inizierà già nel tardo pomeriggio. A partire dalle 16, tre ore e mezza prima del fischio d'inizio della sfida con il Bari, i tifosi rossoblù si incontreranno con alcuni rappresentanti di tifoserie gemellate con il Grifone per celebrare assieme il traguardo centrato dai ragazzi di Alberto Gilardino.Successivamente il pubblico comincerà ad entrare allo stadio con ampio anticipo, in modo da riuscire a preparare per tempo la spettacolare coreografia che promette di cambiare momentaneamente il volto dell'impianto di Marassi. I festeggiamenti per la promozione proseguiranno per tutti il primo tempo per poi lasciare spazio alla seconda parte dell'evento.A partire dalla ripresa l'attenzione dei supporters rossoblù si concentrerà sui cugini neoretrocessi che diventeranno oggetti di coro e sfottò. Al termine dell'incontro, pioggia permettendo, un vero e proprio corteo funebre partirà dal Ferraris per dirigersi verso la centralissima Piazza De Ferrari celebrando la scomparsa sportiva della Sampdoria. Un'iniziativa che ricalca a parti invertite quanto avvenne dodici mesi ormai, quando ad esultare era l'altra metà di Genova.