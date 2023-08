Ritorno al passato all'orizzonte per Christian Kouamé. Il 25enne attaccante esterno della Fiorentina sarebbe entrato nei radar del Genoa, club che lo lanciò giovanissimo in Serie A dopo averlo prelevato dal Cittadella.



Dopo aver segnato 9 reti in 51 gare tra campionato e Coppa Italia, Kouamé venne ceduto ai viola nell'inverno 2020. Ora, secondo Sportitalia, potrebbe rifare il medesimo percorso ma a ritroso.