Dopo Mimmo Criscito, tornato alla base esattamente un anno fa, il Genoa potrebbe riportare in rossoblù un altro suo ex difensore attualmente domiciliato in Russia. Si tratta di Salvatore Bocchetti, centrale dello Spartak Mosca che dopo nove stagioni e mezza starebbe meditando di chiudere la carriera in patria.



Classe 1986, Bocchetti ha disputato con la maglia del Grifone due ottime stagioni tra il 2008 ed il 2010 prima di trasferirsi al Rubin Kazan. Un'avventura, quella in terra russa, proseguita poi allo Spartak ed inframezzata da una mezza annata al Milan, nel 2015.



Adesso, dopo quasi un decennio di lontananza, la nostalgia di casa potrebbe convincere il difensore partenopeo a tornare definitivamente nel nostro Paese. Magari proprio in quel Genoa che lo lanciò nel grande calcio e dove ritroverebbe un vecchio amico come Criscito.



Lo riferisce Blastingnews.it