Ci sono giocatori che nel corso della propria carriera, più o meno gloriosa, sembrano trovare una particolare predizione nell'accanirsi contro una specifica squadra.In questa categoria rientra a pieno titoloIl rigore trasformato sabato sera dal capitano dell'Udinese, che è valso il definitivo 1-1 nella sfida tra bianconeri e rossoblù, rappresenta infatti il suo. Un bottino da vero bomber per un giocatore che bomber non è. Oltretutto nessuno come il Genoa ha visto così spesso da vicino il 26enne di Sarandì esultare. Basti pensare che i suoi secondi bersagli preferiti, Torino e Sampdoria a pari merito, hanno incassato finora la metà esatta delle reti subite dai rossoblù.Insommacome lo chiamano dai tempi della militanza nel Racing,La sua lunga striscia fu inaugurata il 9 aprile 2017 da una doppietta, per poi proseguire con altre quattro reti singole e due assist vincenti forniti ai compagni nei successivi otto appuntamenti.Ma gli incroci con il Genoa per de Paul non sono fortunati esclusivamente a livello personale se è vero che c. Il suo ruolino conta infatti sei vittorie (lo stesso numero dei gol da lui segnati) e quattro pareggi.Insomma, una vera e propria bestia nera per il Grifone. Che tuttavia può consolarsi con una certezza. Almeno fino al prossimo campionato le strade del club rossoblù e quelle del trequartista argentino non correranno più il rischio di incrociarsi.