Genoa, De Winter: 'A Napoli sarà dura ma noi siamo tosti...'

Il difensore del Genoa, Koni De Winter, ha presenziato questo pomeriggio a un evento promozionale nella delegazione cittadina di Bolzaneto.



Intercettato dai giornalisti presenti, il calciatore belga, arrivato in estate in prestito dalla Juventus, ha parlato del momento di forma attraversato dal Grifone, reduce dalla sconfitta interna con l'Atalanta che ha interrotto una striscia positiva lunga otto gare: "Dopo il risultato di ieri - ha dichiarato il classe 2002 - penso che la squadra sia bella carica. Questo pubblico ci spinge a dare sempre tutto e credo che lo stiamo facendo".



Dopo l'Atalanta sulla strada del Grifone si staglia ora un'altra formazione d'alta classifica. Sabato pomeriggio, infatti, i rossoblù di Alberto Gilardino saranno di scena al Diego Armando Maradona, ospiti del Napoli campione d'Italia. Una formazione, quella partenopea, in crisi di risultati e di identità della quale, tuttavia, De Winter tende a non fidarsi: "Squadre come il Napoli, anche se non sono nel loro momento migliore, sono sempre dure da affrontare. Il Napoli ha giocatori molto forti che possono fare la differenza in ogni secondo. Sarà difficile ma anche noi siamo una squadra tosta, quindi vedremo...".



Impiegato in questa stagione sia come centrale arretrato che come terzino, De Winter ha infine spiegato in quale ruolo si senta più a suo agio: "Io sono un difensore centrale, quindi nella difesa a tre mi trovo meglio come braccetto di destra".