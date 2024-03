Genoa, De Winter come Dragusin: riscattato dalla Juve e cercato in Premier

Ancora una presenza in maglia rossoblù e poi Koni De Winter diverrà a tutti gli effetti un tesserato del Genoa.



Il 21enne difensore belga, impegnato in questi giorni con la sua nazionale, è stato prelevato in estate in prestito dalla Juventus. La clausola inserita nel contratto stilato tra bianconeri e rossoblù prevede però che il ragazzo venga riscattato automaticamente dal Grifone alla 25^ presenza stagionale. Circostanza che potrebbe verificarsi già sabato 30, qualora l'ex Empoli dovesse scendere in campo contro il Frosinone. In quel caso la Juve sarebbe sicura di incassare gli 8 milioni derivanti dalla sua cessione ai liguri.



Nel frattempo, tuttavia, sul ragazzo sembrano aver messo gli occhi anche aldilà della Manica. Secondo quanto riporta TuttoJuve, De Winter avrebbe attirato l'attenzione del Wolverhampton, che in estate vorrebbe provare a portarlo in Premier League. Un'operazione che, qualora dovesse concretizzarsi, ricalcherebbe in maniera pedissequa quella che ha visto Radu Dragusin approdare lo scorso gennaio al Tottenham. Anche il rumeno infatti, difensore classe 2002 cresciuto nel vivaio bianconero proprio come De Winter, era stato prelevato inizialmente in prestito dal Genoa che dopo averlo riscattato dalla Juventus lo ha ceduto in Inghilterra.