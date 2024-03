Juve, ag. De Winter: 'A breve sarà riscattato dal Genoa. Ecco cosa manca'

Ci siamo. Koni De Winter è ormai a un passo dal diventare a tutti gli effetti un giocatore del Genoa. Al giovane difensore belga, arrivato in estate in prestito dalla Juventus, basta infatti davvero poco per essere riscattato definitivamente dal Grifone.



Come previsto dell'accordo stipulato ad agosto il cartellino dell'ex Empoli, oggi ancora di proprietà dei bianconeri, si colorerà di rossoblù alla 25^ presenza stagionale con i liguri a fronte del versamento di 8 milioni di euro. Traguardo distante appena due partite, alle luce delle 21 disputate in campionato e delle due collezionate in Coppa Italia.



A ribadirlo è stato nelle scorse ore l'agente del ragazzo, Fabrizio Lioi: "Per far scattare l’obbligo condizionato dovranno accadere due cose - ha spiegato il procuratore a TuttoJuve - un’altra presenza in Serie A, oltre a quella con la Juve, che potrebbe già arrivare col Frosinone o a inizio aprile; e la salvezza che il Genoa potrebbe conquistare matematicamente nelle prossime giornate".



Lioi ha dunque spiegato come, anche nel malaugurato caso in cui De Winter non dovesse raggiungere quota 25, il suo riscatto da parte del Genoa diverrebbe comunque obbligatoio in caso di salvezza di rossoblù, oggi dodicesimi in classifica e distanti 9 punti dalla zona retrocessione: "Ormai - ha aggiunto il procuratore - penso che tutte le parti chiamate in causa convergano sul fatto che il ragazzo resterà qui".



Riguardo al futuro del suo assistito, l'agente non ha dubbi: "Le grandi squadre chiamano per un giocatore come De Winter, le chiamate le riceviamo sia noi che il Genoa. E' normale tutto questo. Arriverà a giocare per uno dei cinque migliori club al mondo, non si pone limiti. Ma adesso è concentrato sul suo club e vuole far bene col Belgio, il suo obiettivo è di finire al meglio la stagione e di andare all'Europeo".