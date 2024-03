Genoa, De Winter come Dragusin: riscatto pronto, quanto incassa la Juventus

Marco Demicheli

Un punto che ne vale decisamente di più. Il pareggio di domenica ottenuto dal Genoa all’Allianz Stadium contro la Juventus ha confermato il buon campionato svolto fin qui dai rossoblù, che da neopromossi possono permettersi di affrontare la fase finale della stagione senza doversi guardare affannosamente alle spalle con la prospettiva di lottare per la salvezza fino all’ultima giornata. Merito del lavoro di Alberto Gilardino, che in un anno e mezzo alla guida del Grifone è riuscito a dare un’identità precisa e fiducia a un gruppo che sembrava averle perse e anche di tanti giocatori di qualità, molti dei quali giovani, che stanno avendo un rendimento in costante crescita. Tra questi, anche Koni De Winter, difensore che proprio a Torino, contro la squadra di Allegri, ha vissuto una partita speciale.



RISCATTO PRONTO - Il centrale belga è infatti cresciuto nalla Juve, dove ha giocato per quattro anni, dal 2018 al 2022, tra settore giovanile, Primavera e Next Gen. La scorsa stagione il salto tra i “grandi”, all’Empoli, conclusa con la salvezza dei toscani, 14 presenze e un infortunio che lo ha frenato verso fine stagione. La scorsa estate, poi, il ritiro alla Continassa con la prospettiva molto concreta di rimanere in pianta stabile in rosa, vista la scelta di non acquistare nuovi difensori nonostante l’addio di Bonucci. Invece il Genoa si è fatto avanti per il classe 2002 ed è arrivato a offrire un prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze fissato a otto milioni di euro più bonus. Un riscatto che diventerà effettivo a breve, visto che mancano soltanto due presenze da almeno 45 minuti per renderlo effettivo. La scelta del club è chiara, De Winter sta continuando a giocare e corre verso questo obiettivo. Un’altra scommessa vinta dai rossoblù, un altro giovane che a breve diventerà di proprietà. E, dopo Dragusin, un altro difensore pronto a spiccare il volo partendo da Torino e arrivando a Genova.