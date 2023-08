Espletati i rispettivi rituali delle visite mediche, svolte nella mattinata e nel pomeriggio di oggi, Koni De Winter e Junior Messias sono pronti a vestire la maglia del Genoa.



Il trasferimento in rossoblù del difensore belga prelevato dalla Juventus è stato ufficializzato poco fa dal club ligure, mentre per il trequartista brasiliano in arrivo dal Milan bisognerà attendere ancora qualche ora, in attesa che tutte le formalità burocratica vengono completate.



Nel frattempo, però, entrambi hanno avuto modo di prendere visione in prima persona dell'ambiente che li accoglierà a Genova. Prima del fischio d'inizio della gara di Coppa Italia con il Modena, valida anche come esordio stagionale in partite ufficiali, i due neorossoblù hanno fatto una breve passeggiata sul prato del Ferraris, accompagnati dal AD genoano Andres Blazquez. Arrivati sotto alla Gradinata Nord, cuore pulsante del tifo del Grifone, il manager americano ha consegnato a De Winter e Messias la loro nuova maglia con tanto di nome sulle spalle ma ancora priva di numero.