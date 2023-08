Per anni è stato uno degli assi più caldi del mercato italiano. Ora il sodalizio tra Milan e Genoa rischia di tornare agli antichi fasti.



Dopo aver definito il passaggio in rossoblù di Junior Messias ora i due club starebbero per intavolare una nuova trattativa, lungo la medesima direttiva che dalla Lombardia porta in Liguria.



A percorrere verso sud la A7 potrebbe essere questa volta Lorenzo Colombo, giovane centravanti milanista reduce dalla buona stagione in prestito al Lecce e ora richiesto a gran voce dal Grifone. < br \>

Secondo Sky Sport sarebbe il ventunenne milanese il prescelto dalla dirigenza genoana per regalare a mister Gilardino il vice Retegui. Approfittando dei contatti diretti in essere in questi giorni il Grifone vorrebbe battere la concorrenza di altri club che hanno messo gli occhi su Colombo. Resta da capire se il Milan accetterà di mandare il ragazzo in prestito in una piazza in cui non avrebbe il posto da titolare assicurato.