Non solo campionato. Nel giorno in cui la Lega ha reso noti date e orari dei turni di Serie A compresi tra la terza e la diciannovesima giornata, sono state definite anche le collocazioni delle gare dei sedicesimi di finale di Coppa Italia.



Il Genoa, che ospiterà a Marassi la Salernitana in gara secca, sarà di scena martedì 14 dicembre alle 20:45. La vincente della sfida tra liguri e campani andrà poi ad incrociare il Milan a metà gennaio negli ottavi di finale della manifestazione tricolore.