Non solo Piatek Sky Sport rivela che il Genoa sta monitorando la situazione di Pawel Dawidowicz, polacco classe 1995 del Palermo in prestito dal Benfica. In caso di mancato riscatto del club rosanero per 3.5 milioni di euro, la società di Preziosi è pronta a inserirsi: su Dawidowicz c'è anche la Sampdoria.