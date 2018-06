Si profila un intrigante derby di mercato tra Lazio e Roma nell'orizzonte del Genoa.



Entrambe le compagini capitoline sono infatti fortemente interessate all'esterno uruguaiano Diego Laxalt. L'attenzione dei giallorossi risale già allo scorso gennaio quando Monchi propose al collega Perinetti uno scambio con il brasiliano Bruno Peres. Arrivata ad un soffio dal concretizzarsi però la trattativa si arenò proprio negli ultimissimi giorni di contrattazioni. Ora la Roma vorrebbe tornare all'assalto per il venticinquenne di Montevideo ma dovrà guardarsi dalla fitta pletora di concorrenti che sia in Italia che all'estero hanno messo gli occhi sul treccioluto laterale sudamericano. Tra questi l'avversario più agguerrito sembra essere proprio la Lazio, che negli ultimi giorni si è mossa con una certa decisione per trovare un sostituto del partente Lukaku.



Un intrigo che ovviamente fa felice il Genoa, disposto a lasciar partire Laxalt ma non certo ad una cifra di saldo. Anzi nelle intenzioni di Preziosi e soci, l'ala uruguaya potrebbe salutare Genova solo dopo aver giocato il mondiale con la nazionale Celeste. Nella speranza che nel frattempo le sue prestazioni a Russia 2018 abbiano fatto salire ulteriormente il suo valore, attualmente assestato attorno ai 13 milioni di euro.