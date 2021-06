Sembra una lotta tra squadra lombarde quella per aggiudicarsi del prestazioni di Raul Asencio.



L'attaccante spagnolo che da domani sarà ufficialmente svincolato dopo che non ha raggiunto l'accordo con il Genoa per il prolungamento del suo contratto è infatti inseguito da diversi club di Serie B. Due in particolare sembrano avanti a tutte. Secondo quanto riporta il portale SerieBNews.com, Brescia e Monza si sarebbero già fatte avanti con l'agente del giocatore, Mino Raiola, per capire le possibilità di aggiudicarsene il cartellino a costo zero.