E' lontano dal Genoa il futuro di Alberto Paleari.



Il portiere lombardo, riscattato lo scorso gennaio dal Cittadella, non ha alcuna intenzione di rimanere al Grifone a far panchina. D'altronde le offerte, provenienti soprattutto dalla Serie B, non gli mancano. In pole position per l'estremo difensore cresciuto nelle giovanili del Milan c'è la Ternana, che ha superato la concorrenza dei cugini del Perugia. Il Crotone, tuttavia, non ha perso le speranze di mettere le mani sul 28enne di Giussano.



Per battere l'offerta della Ternana gli ionici sarebbero disposti a garantire al Genoa uno sconto sul cartellino di Simy, oggetto del desiderio dei liguri e di molti altri club di A. Lo scrive il Corriere dello Sport.