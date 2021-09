Seconda rete in campionato per Mattia Destro che dopo aver punito il Cagliari dieci giorni fa, si è ripetuto ieri sera, sempre in trasferta, contro il suo ex Bologna.



Nel post-partita del Dall'Ara il centravanti del Genoa ha raccontato così ai microfoni del canale sociale del club le sensazioni provate dopo la rete: "E' stata una grandissima emozione. Per noi oggi era importante fare risultato e siamo stati bravi a riacciuffare questa partita. Sabato con il Verona ci aspetta un'altra gara importante e vogliamo fare di nuovo risultato".



Destro ha poi parlato anche della grande parata di Skorupski nei suoi confronti, alla quale sono seguiti i complimenti dello stesso attaccante marchigiano: "Ha fatto davvero una grandissima parata. Lui è un mio grande amico. A Bologna ho lasciato il cuore, voglio benissimo a questa gente".