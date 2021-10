Anche contro il Sassuolo Mattia Destro ha confermato il proprio stato di grazia realizzando il quinto gol in altrettante presenze stagionali. Un bottino che dopo appena otto turni di campionato rappresenta quasi la metà dell'intero quantitativo di reti messe a segno dal centravanti del Genoa in tutta la passata stagione, quando le sue esultanze furono 12.



Il dato che più impressiona tuttavia è un altro. Ben quattro di queste cinque realizzazioni Destro le ha messe a segno di testa. Una statistica record tra i primi cinque campionati d'Europa, dal momento che nessun altro giocatore ha saputo far meglio con l'estremità superiore del corpo.



Una tendenza, peraltro, non solo personale visto che anche i suoi compagni sembrano avere una particolare predilezione per le incoronate vincenti. Dei dodici gol totali realizzati fin qui dal Grifone ben 8 sono infatti arrivati con colpi di testa, compresi i due di ieri al Sassuolo. Solamente Criscito, con tre rigori, e lo stesso Destro, con l'ormai celeberrimo gol con la bottiglietta in mano realizzato al Verona a fine settembre, hanno fin qui bucato la rete avversaria con i piedi.