Metà dello stipendio: a tanto ha rinunciato Mattia Destro pur di continuare la sua avventura con il Genoa.



L'attaccante marchigiano, arrivato in prestito dal Bologna lo scorso gennaio e nel frattempo finito in scadenza di contratto, da ieri è ufficialmente un giocatore del Grifone a tutti gli effetti. Una permanenza fortemente voluta dall'ex centravanti di Roma e Milan che pur di restare in rossoblù ha deciso di tagliarsi gli emolumenti che percepiva fino ad agosto del 50%.



Difficilmente, comunque, Destro si troverà costretto a tirare la cinghia, visto che il suo stipendio raggiungerà pur sempre il milione all'anno per le prossime due stagioni.