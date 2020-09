Termina con una vittoria per 4-1 a favore della squadra di Rolando Maran la sgambata in famiglia sostenuta oggi dal Genoa a Pegli.



Nella sfida tutta rossoblù che ha opposto la prima squadra ai giovani della Primavera in particolare evidenza è parso soprattutto Mattia Destro, autore di una doppietta. In rete per la formazione dei 'grandi' anche il giovane Flavio Bianchi ed Andrea Favilli. Sull'altro fronte il gol della bandiera è stato siglato dall'argentino Claudio Spinelli, andato per l'occasione a rinforzare la juniores di Chiappino.



Il Genoa dovrebbe tornare in campo mercoledì pomeriggio ospitando il Carpi nella prima vera amichevole prestazionale. La gara tuttavia non ha ancora ricevuto il via libera dalle autorità competenti.