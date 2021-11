C'è apprensione, e non potrebbe essere altrimenti, in casa Genoa per le condizioni fisiche di Mattia Destro.



Il centravanti è stato costretto ad uscire dal campo domenica pomeriggio all'inizio del secondo tempo a causa di un dolore muscolare improvviso che gli ha impedito di portare a termine una potenzialmente pericolosa azione offensiva. La speranza dello staff sanitario è che il giocatore si sia fermato in tempo, evitando con la propria prontezza guai maggiori.



La sua presenza nella delicatissima sfida di venerdì sera a Empoli resta però in dubbio, anche alla luce del problema analogo accusato da Destro esattamente un mese fa a Salerno. Allora il suo stop fu tempestivo e, complice la successiva sosta per le nazionali, gli permise di saltare soltanto la gara dell'Arechi. Ora le speranze di averlo a disposizione al Castellani sono affidate agli esami strumentali a cui il giocatore si sottoporrà nella giornata di oggi.