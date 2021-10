GENOA-VENEZIA 0-0



Sirigu 6,5: passa finalmente un pomeriggio quasi tranquillo dopo tempo immemore. Per una volta non deve ricorrere agli straordinari per salvare i rossoblù. E si fa trovare attento e piazzato sulle incornate ravvicinate di Caldara.



Cambiaso 6,5: gioca con l’animo del veterano, prendendosi anche qualche rischio di troppo ma senza mai sbagliare la scelta. Fabbrica cross a ripetizione ma non serve con la necessaria precisione.



Biraschi 6,5: tiene fede alla sua passione per le arti marziali instaurando un duello senza esclusione di colpi con Henry dal quale esce nettamente vincitore.



Vasquez 6: il Venezia là davanti è poca cosa. Lui ne approfitta per aumentare il tasso di confidenza con i nuovi compagni.



Criscito 6,5: spinge, copre, imposta e se serve tira anche in porta. Più capitano di così...



Sturaro 6: dinamico e aggressivo come non lo si vedeva da tempo. Giocatore (forse) ritrovato per la causa del Grifone.

(dal 19’ st Touré 6: dentro con la giusta dose di grinta. Fa valere tutto il suo fisico nel complicato finale di gara).



Galdames 5,5: falso trequartista, gioca davanti a Badelj con il compito di raccordare i reparti e tentare di volta in volta di incunearsi nella retroguardia veneziana. Si muove molto dando spesso l’impressione di non sapere dove andare.

(dal 19’ st Kallon 6: dinamico e frenetico, lamenta un rigore che Mariani non concede)



Badelj 6: ritorna sui suoi standard dopo una serie di prestazioni ombrose. Nulla di eccezionale per uno come lui ma comunque un segnale di ripresa che può far sorridere Ballardini.



Rovella 7: Ballardini gli concede la licenza di svariare e lui ne approfitta per non dare punti di riferimento agli avversari e spadroneggiare ovunque voglia. Prezioso anche in fase di ripiegamento, sfiora su punizione la gioia del primo gol in Serie A.



Pandev 5,5: lavora d’esperienza nel tentativo di aprire falle nell’attenta difesa veneta, non lasciando però mai il suo segno.

(dal 1’ st Caicedo 6: il peso e la cattiveria che porta all’attacco del Genoa non bastano per scardinare la porta di Romero).



Destro 6: scalda le mani a Romero in avvio, poi si vede poco. Esce claudicante ad inizio ripresa per un guaio muscolare che scatena gli scongiuri di tutto il popolo rossoblù.

(dall’11 st Ekuban 5,5: ha subito sui piedi la palla del vantaggio ma non gli dà la giusta forza. La sua gara dura meno di mezzora. Segno di come Ballardini non sia per nulla soddisfatto; dal 39’ st Buksa SV: seconda apparizione stagionale per il giovane polacco).



All. D. Ballardini 6: il miglior primo tempo della stagione non è sufficiente per trovare il primo successo interno in campionato. Dopo i tanti recenti black-out, il suo Genoa questa volta mantiene alto e costante il ritmo per quasi tutta la gara. Ma l'appuntamento con i tre punti è ancora rimandato. Piccoli segnali di ripresa che non bastano per puntellare la sua traballante panchina.