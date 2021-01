Quinto gol in campionato per Mattia Destro che anche oggi, contro la Lazio, ha lasciato il suo segno sul tabellino.



Un segno decisivo cha ha permesso al suo Genoa di rimontare l'iniziale vantaggio ospite e di strappare un punto prezioso: "É stata una partita davvero molto difficile e sofferta - ha detto il centravanti a Sky Sport al termine della sfida del Ferraris - Il rigore subito dopo pochi minuti ci aveva messo in difficoltà. Sapevamo di giocare contro una grande squadra e ci spiaceva andare sotto così, anche perchè stavamo difendendoci bene. Però poi siamo stati abili a riprendere la partita contro una grande squadra e a mettere in campo quello che il mister ci aveva detto di fare. Stiamo giocando bene: sia a La Spezia sia oggi abbiamo dimostrando che, stando uniti, possiamo fare belle cose. Adesso dobbiamo restare compatti in modo tale da fare altre belle partite".