Questo pomeriggio contro la Lazio il Genoa dovrà rinunciare all'apporto del grande ex. Il macedone, infatti, ha saltato gli allenamenti degli ultimi giorni a causa di un affaticamento muscolare che lo ha tenuto fuori anche dall'elenco dei convocati per la gara con i biancocelesti.Un'assenza temporanea e molto breve dal momento che il giocatore dovrebbe tornare a disposizione di Davide Ballardini già da mercoledì, quando il Grifone farà visita al Sassuolo nel 16° turno di A.Tuttavia i rossoblù dovranno prima o poi abituarsi a dover fare a meno del trequartista balcanico. In settimana Pandev ha infatti annunciato che al termine della stagione smetterà di giocare, ponendo fine alla sua carriera dopo l'Europeo di questa estate che lo vedrà protagonista con la sua nazionale. Un'ipotesi sulla qualeha voluto scherzare nelle interviste del pre-gara concesse ai giornalisti:ha dichiarato sorridendo il tecnico romagnolo, manifestando a suo modo l'estrema stima che nutre nei confronti del numero 19 genoano.