Il Genoa non sta certamente attraversando il suo periodo di forma migliore, con la squadra relegata in piena zona retrocessione. Eppure i suoi tesserati continuano a riscuotere interesse, almeno nei selezionatori delle varie rappresentative nazionali.



Sono infatti ben dieci i giocatori rossoblù chiamati a difendere i colori del proprio Paese nella parentesi dedicata agli impegni internazionali. Ben cinque di essi sono italiani. Mimmo Criscito e Luca Pellegrini sono stati inseriti da Roberto Mancini nel listone da 41 elementi che da oggi si radunerà a Coverciano in vista delle gare con Estonia, Bosnia e Polonia. Chiamata azzurra anche per i giovani Filippo Melegoni, Nicolò Rovella e Gianluca Scamacca, precettati all'Under 21.



Voleranno fuori dai confini, invece, i croati Milan Badelj e Marko Pjaca, lo sloveno Miha Zajc e il giovane tedesco Lennart Czyborra. Appuntamento con la storia, infine, per Goran Pandev la cui Macedonia si giocherà giovedì a Tbilisi il pass per la fase finale di Euro 2020 in casa della Georgia.