Il Genoa si porta avanti coi rinnovi di contratto in vista della risalita in Serie A. Tre i nomi chiave: Kevin Strootman, Milan Badelj e Stefano Sturaro. Secondo La Gazzetta dello Sport l'ex Roma è certo di rimanere al Grifone, mentre i lavori sono ancora in corso sia per il croato ex Fiorentina, sia per l'ex Juventus.