Nel corso di una lunga intervista comparsa oggi sul Messaggero, il centrocampista olandese Kevin Strootman ha rivelato di essere stato molto vicino pochi mesi fa ad un clamoroso ritorno alla Roma: "Lo scorso anno ho provato, anche gratis, ma non mi hanno voluto. Roma è la città più bella del mondo, mi è rimasta nel cuore. Anche quando stavo male, mi hanno sostenuto tutti".



Eppure dopo cinque intensissime stagioni, l'avventura in giallorosso si è interrotta bruscamente nell'estate 2018: "Diciamo che alla fine non c'erano le condizioni per continuare insieme. La Roma continuava a comprare centrocampisti, sono arrivati Cristante, Pastore e poi Nzonzi. E mi chiedevo perché, che fine avrei fatto? Sentivo che non c'era fiducia in me. Ne ho parlato con Monchi e mi disse che ero incedibile. Nel frattempo mi chiamava Garcia da Marsiglia, ma io prendevo tempo. Poi ho saputo che Monchi aveva già stabilito il prezzo con il club francese, non è stato onesto. Ne ho parlato con Di Francesco e la reazione non fu di uno che mi avrebbe trattenuto a tutti i costi. Insomma, non avevo buone sensazioni. Giocai la prima partita a Torino, poi abbiamo preso la decisione di separarci. Che restavo a fare se non ero più accettato?".



Ora il pensiero del 33enne di Ridderkerk è tuttavia rivolto solo al Genoa: "Qui mi trovo bene, l'obiettivo è tornare in A. E poi c'è un tecnico molto preparato (Gilardino, ndr) che sta facendo un gran lavoro. Non è da tutti".